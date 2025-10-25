Bagger dominieren derzeit das Bild am Einkaufszentrum Hohendorfer Marke in Merseburg. Bis Sommer 2026 will der Eigentümer es modernisieren. Das Kernstück: ein Neubau für einen Discounter.

Die Überreste des alten Normas an der Hohendorfer Marke werden nach Metallrückständen durchsucht.

Merseburg/MZ. - Der Bagger bewegt seinen langen Arm vorsichtig nach links und rechts. Immer mehr rostige Stäbe bleiben an dem riesigen Magneten an der Spitze hängen. Die Arbeiter sind damit beschäftigt, die bereits nach Material sortierten Haufen von Metallrückständen zu befreien. Schutt, mehr ist nicht übrig geblieben vom Mittelbau des Einkaufszentrums an der Hohendorfer Marke gegenüber des Merseburger Stadtstadions.