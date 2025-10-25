In Bitterfelds denkmalgeschützter Kraftwerksiedlung können Kinder nun herumtoben. Bis dahin war es ein langer Weg.

Kraftwerksiedlung hat neuen Anlaufpunkt - Spielplatz aus Holz an der Pistorschule eröffnet

Kinder der Kita „Villa Sonnenkäfer" probierten die neuen Spielgeräte mit Begeisterung aus.

Bitterfeld/MZ. - Die Pistorschule in Bitterfeld war einstmals ein lebendiger Ort mit vielen Kindern. Künftig düften auf der Rasenfläche davor erneut viele Mädchen und Jungen ihren Spaß haben. Am Freitag wurde dort ein neuer Spielplatz eröffnet – der einzige in der denkmalgeschützten Kraftwerksiedlung.