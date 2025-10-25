Eine 32-Jährige begeht mehrere Diebstähle in Weißenfelser Supermärkten, obwohl sie bereits unter Bewährung steht. Weshalb sie dennoch keine Haftstrafe erhält.

Weißenfels/MZ. - Eine 32-jährige Weißenfelserin musste sich kürzlich wegen Diebstahls in zwei Fällen am örtlichen Amtsgericht verantworten. Der Angeklagten wurde vorgeworfen, im April in der Penny-Filiale in der Merseburger Straße Lebensmittel und Getränke im Wert von rund 17 Euro gestohlen zu haben. Dabei soll die Angeklagte stark angetrunken gewesen sein. Weiterhin soll die Weißenfelserin zwei Monate später in einer Aldi-Filiale in der Merseburger Straße Getränkedosen im Wert von knapp vier Euro gestohlen haben. Als die Angeklagte schließlich den Supermarkt verlassen wollte, habe die Warensicherung Alarm geschlagen.