In der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober werden die Uhren zurückgestellt. Während manche sich über eine Stunde mehr Schlaf freuen, kämpfen andere – ob Mensch oder Tier.

Eine Stunde geschenkt – und doch so müde: Wie die Zeitumstellung Zeitzer durcheinanderbringt

Wer denkt, dass jetzt die Winterzeit vor der Tür steht, irrt. Denn dieser Begriff ist nicht offiziell. Eigentlich heißt es Normalzeit, denn die „Winterzeit“ ist die normale Mitteleuropäische Zeit.

Zeitz/MZ. - „Das wird wieder nicht einfach“, sagt eine junge Frau, die mit ihrem Hund in der Humboldtstraße in Zeitz spazieren ist und spielt auf die bevorstehende Zeitumstellung an – in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober werden die Uhren um eine Stunde – also von 3 auf 2 Uhr – zurückgestellt.