Zeitz stellt von 3 auf 2 Uhr Eine Stunde geschenkt – und doch so müde: Wie die Zeitumstellung Zeitzer durcheinanderbringt
In der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober werden die Uhren zurückgestellt. Während manche sich über eine Stunde mehr Schlaf freuen, kämpfen andere – ob Mensch oder Tier.
25.10.2025, 10:00
Zeitz/MZ. - „Das wird wieder nicht einfach“, sagt eine junge Frau, die mit ihrem Hund in der Humboldtstraße in Zeitz spazieren ist und spielt auf die bevorstehende Zeitumstellung an – in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober werden die Uhren um eine Stunde – also von 3 auf 2 Uhr – zurückgestellt.