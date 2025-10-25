weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Zeitz stellt von 3 auf 2 Uhr: Eine Stunde geschenkt – und doch so müde: Wie die Zeitumstellung Zeitzer durcheinanderbringt

Zeitz stellt von 3 auf 2 Uhr Eine Stunde geschenkt – und doch so müde: Wie die Zeitumstellung Zeitzer durcheinanderbringt

In der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober werden die Uhren zurückgestellt. Während manche sich über eine Stunde mehr Schlaf freuen, kämpfen andere – ob Mensch oder Tier.

Von Margit Herrmann 25.10.2025, 10:00
Wer denkt, dass jetzt die Winterzeit vor der Tür steht, irrt. Denn dieser Begriff ist nicht offiziell. Eigentlich heißt es Normalzeit, denn die „Winterzeit“ ist die normale Mitteleuropäische Zeit.
Zeitz/MZ. - „Das wird wieder nicht einfach“, sagt eine junge Frau, die mit ihrem Hund in der Humboldtstraße in Zeitz spazieren ist und spielt auf die bevorstehende Zeitumstellung an – in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober werden die Uhren um eine Stunde – also von 3 auf 2 Uhr – zurückgestellt.