Wie geht es am Schloss jetzt weiter?

Bad Lauchstädt/MZ. - „Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht den Schinken nach der Bratwurst werfen“, sagt Bürgermeister Christian Runkel (CDU). Seine Goethestadt musste dieser Tage eine neue Hiobsbotschaft bei der Sanierung des Ostflügels des Schlosses hinnehmen – genauer für den Bau des Aufzug- und Treppenturms, der als zweiter Fluchtweg und barrierefreier Zugang Voraussetzung für eine spätere Nutzung ist.