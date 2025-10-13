Ursprünglich wollte die Goethestadt schon 2020 einen Treppenturm am Schloss Bad Lauchstädt bauen. In diesem Jahr sollte es nun wirklich losgehen. Doch derzeit stockt der Bau erneut. Einen Eröffnungstermin gibt es dagegen für das Kurmittelhaus.

Im Schlossgraben von Bad Lauchstädt gab es schon Vorbereitungen für den Turmbau.

Bad Lauchstädt/MZ. - Die Vorarbeiten für die Errichtung eines Turms am Bad Lauchstädter Schloss sind schon länger sichtbar. Der Lehrerparkplatz ist gesperrt, eine große Fläche im Schlossgraben geschottert. Doch der Bau des Turms, der mit Treppen und Aufzug den barrierefreien Zugang zu den oberen Etagen der Alten Remise sowie des Ostflügels ermöglichen soll, verzögert sich weiter. Dabei hat die Goethestadt die notwendigen Aufträge längst erteilt.