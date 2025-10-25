Bevor am Samstagnachmittag Halles neuer Eisdom eröffnet wird, haben Hunderte Fans der Saale Bulls Anhänger der Hannover Indians in Empfang genommen. Gemeinsam wollen sie quer durch die Stadt zur Arena ziehen.

Jubel zur Begrüßung: Der Sonderzug mit Fans der Hannover Indians kommt auf dem Hauptbahnhof Halle an.

Halle (Saale)/MZ/AHS. - Hunderte Fans der halleschen Saale Bulls haben am Samstagmittag auf dem Hauptbahnhof der Saalestadt Anhänger der Hannover Indians in Empfang genommen. Beide Eishockey-Mannschaften treffen am Nachmittag beim ersten Spiel im neuen Sparkassen-Eisdom aufeinander, der nach anderthalb Jahren Bauzeit mit einem großen Fest eröffnet werden soll.

Mit dem Maskottchen der Saale Bulls: Fans aus Hannover und Halle machen sich auf den Weg zum neuen Eisdom in Halle Foto: Steffen Schellhorn

Die Clubs verbindet eine Fanfreundschaft, und bei einem Fanmarsch soll es vorher quer durch die Stadt zur Arena in Halle-Neustadt gehen. Der Sonderzug der Hannoveraner war mit einer guten Viertelstunde Verspätung in Halle angekommen.

Der Stimmung tat das keinen Abbruch. Saale-Bull-Fans wie Burkhardt Böhm freuten sich auf ein spannendes Spiel. Sein Wunsch für dessen Ausgang: ein Unentschieden. „Gewinnen können wir nicht, glaube ich“, sagte er. „Aber vor allem bin ich glücklich, dass der Eisdom jetzt fertig ist.“