Zum neuten Mal kommt der Dessauer Weihnachtscircus zum Jahresende in die Stadt und schlägt seine Zelte traditionell auf der Kraftwerkswiese auf. Worauf sich Zuschauer diesmal freuen können und wo es schon jetzt Karten für die Veranstaltungen zu kaufen gibt.

Beim Weihnachtscircus in Dessau sind unter anderem auch Künstler aus Kuba zu erleben, die karibisches Flair verbreiten.

Dessau/MZ. - Bis Weihnachten ist noch ein paar Wochen Zeit. Doch bei Liane Weisheit Köllner und ihren Mitstreitern vom Circus Karl Althoff Köllner sind die Gedanken schon längst bei den Festtagen angelangt. Zum neuten Mal kommt der Circus als „Dessauer Weihnachtscircus“ in die Stadt und wird vom 22. Dezember bis zum 6. Januar auf der Dessauer Wiese am Kraftwerk (An der Fine 4) gastieren.