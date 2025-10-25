weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Nachhaltige Infrastruktur: Solar statt Stromnetz: Wo die Gemeinde Teutschenthal jetzt auf Solarlampen setzt

Nachhaltige Infrastruktur Solar statt Stromnetz: Wo die Gemeinde Teutschenthal jetzt auf Solarlampen setzt

Die Gemeinde Teutschenthal wagt ein innovatives Pilotprojekt: In Angersdorf wurden erstmals solarbetriebene LED-Straßenlaternen installiert – ganz ohne Stromanschluss. Das Experiment soll zeigen, wie energieautarke Straßenbeleuchtung künftig das Gemeindegebiet verändern könnte. Ist das realistisch?

Von Luisa König 25.10.2025, 08:00
In der Salzstraße in Angersdorf werden derzeit neue Solarlaternen getestet. Können sie die etablierte, kabelgebundene Beleuchtung ersetzen?
In der Salzstraße in Angersdorf werden derzeit neue Solarlaternen getestet. Können sie die etablierte, kabelgebundene Beleuchtung ersetzen? (Foto: Tiefbau Gemeinde Teutschenthal)

Angersdorf/Teutschenthal/MZ. - Teutschenthal wagt ein Experiment: Auf rund 300 Metern der Salzstraße in Angersdorf sorgen sieben solarbetriebene LED-Laternen für Licht – ganz ohne Anschluss ans Stromnetz. Sie beziehen ihre Energie ausschließlich aus integrierten Solarzellen und speichern diese in Akkus.