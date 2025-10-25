Die Gleisarbeiten der Deutschen Bahn sorgen für lange Anfahrtswege – auch für manchen Beschäftigten des evangelischen Krankenhauses in der Lutherstadt. Einige wechseln in Teilzeit. Warum ein Shuttle-Service keine Option ist.

Wer in Berlin oder Leipzig wohnt und eigentlich mit der Bahn zur Arbeit im „Paul Gerhardt Stift“ in Wittenberg kommt, braucht derzeit viel Geduld.

Wittenberg/MZ. - Die Gleisarbeiten der Deutschen Bahn zwischen Bitterfeld und Berlin Südkreuz und die damit verbundene weitgehende Abkopplung des Wittenberger Bahnhofs haben auch Auswirkungen auf das Evangelische Krankenhaus „Paul Gerhardt Stift“ in der Lutherstadt. Das bestätigt auf eine Anfrage die Geschäftsführung des zur Johannesstift Diakonie gehörenden Hauses.