Am Sonntag, 26. Oktober, wird in der Stadt Schraplau der Bürgermeister gewählt. Insgesamt 884 Bürgerinnen und Bürger sind wahlberechtigt. Amtsinhaber Olaf Maury (parteilos) tritt wieder an – und ist zum zweiten Mal in Folge ohne Gegenkandidat. Was er dazu sagt und wie er auf seine erste Amtszeit zurück- und auf die kommende vorausblickt.

Zur Bürgermeisterwahl am Sonntag in Schraplau tritt der Amtsinhaber Olaf Maury (parteilos) wieder ohne Gegenkandidat an.

Schraplau/MZ. - Zur Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag, 26. Oktober, in Schraplau wird wie schon bei der Wahl des Stadtoberhauptes am 3. Februar 2019 wieder nur der Name Olaf Maury auf dem Stimmzettel stehen. Er, der das Amt nun seit fast sieben Jahren inne hat, ist zum zweiten Mal in Folge der einzige Kandidat für das Ehrenamt in der Kleinstadt im Weida-Land. Und er wird die Wahl gewinnen, das steht fest. Schließlich reicht ihm eine Stimme, im Zweifel seine eigene.