Im Windpark Reinstedt sollen Windenergieanlagen ausgetauscht werden. Dafür wird eine Zufahrt gebaut. Wegen der Bauarbeiten wird die L 85 bei Hoym ab 27. Oktober halbseitig gesperrt.

Hoym/Reinstedt/MZ. - Autofahrer, die auf der Landesstraße 85 unterwegs sind, müssen sich ab dem kommenden Montag, 27. Oktober, auf Behinderungen einstellen: Der Bereich zwischen Hoym und der B 180, Ortsumfahrung Aschersleben, wird bis zum 15. November halbseitig gesperrt. Das teilt der Salzlandkreis mit. Grund für die dreiwöchige Sperrung ist die Herstellung einer Zufahrt zum Windpark Reinstedt in der Stadt Falkenstein/Harz.

Im Windpark Reinstedt stehen Anlagen verschiedener Betreiber. Zu ihnen gehörte auch die Juwi-Gruppe, die dort mehrere Windkraftanlagen abbauen und neue, leistungsstärkere installieren wollte. Der repowerte Windpark sollte klimafreundlichen Strom für mehr als 56.000 Haushalte produzieren.

Die Juwi-Gruppe hatte in einer Kooperation mit der Wpd GmbH das Repowering in Reinstedt geplant: 20 alte Anlagen sollten durch 13 moderne und leistungsstärkere ersetzt werden. Dies hätte eine leichte Erweiterung des Bestandswindparks nach Norden um zwei Anlagen bedeutet.

Die meisten der neuen Windkraftanlagen sollten auch höher sein: 250 Meter mit einer Rotorblattlänge von 81 Metern. Wie das Unternehmen mitteilte, gibt es inzwischen einen anderen Betreiber. Die Juwi wird als Betreiber von Windkraftanlagen in Reinstedt nicht mehr erwähnt.