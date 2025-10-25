Nach anderthalb Jahren Bauzeit ist die neue Arena der Saale Bulls in Halle fertiggestellt. Das Resultat kommt gut an.

„Schluss mit Camping“ - Saale Bulls und ihre Fans feiern den neuen Eisdom in Halle

Gleich geht's los: Kurz vor Beginn des ersten Spiels überhaupt im neuen Sparkassen-Eisdom sammeln sich die Spieler um den Bullen, den Namensgeber des gastgebenden Vereins, auf der Eisfläche.

Halle (Saale)/MZ. - Selbstverständlich trägt Manni sein Saale-Bulls-Trikot, als er Samstagmittag mit Hunderten anderen Fans auf den Sonderzug aus Hannover wartet. „Endlich Schluss mit Camping“, sagt er und guckt zufrieden auf den Bahnsteig. Natürlich sei es gut gewesen, dass es zuletzt das Zelt als provisorische Spielstätte für den halleschen Eishockey-Vereins gab. Aber er sei froh, dass diese Zeiten nun vorbei sind.