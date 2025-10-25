Lutz Hausmann führt seinen landwirtschaftlichen Betrieb in Aschersleben in dritter Generation. Dabei hatte er zunächst andere Pläne. Die Winteraussaat ist so gut wie abgeschlossen.

Die Arbeit ruft! Die Winterbestellung ist der letzte Akt vor der Winterpause.

Aschersleben/MZ - Lutz Hausmann verlädt das Saatgut in den Behälter der Drillmaschine. Sein Bruder Peter hilft ihm dabei. So geht es einfacher und der Landwirt muss zwischendurch nicht immerzu aussteigen aus seinem T 174 – einem Mobilbagger, der fast so alt sein dürfte wie der Bauer selbst. „Aber er tut noch treu seine Dienste“, sagt der Landwirt.