Landwirtschaft in Aschersleben „Wir müssen nicht immerzu wegfahren“ – warum Lutz Hausmann gerne Landwirt ist
Lutz Hausmann führt seinen landwirtschaftlichen Betrieb in Aschersleben in dritter Generation. Dabei hatte er zunächst andere Pläne. Die Winteraussaat ist so gut wie abgeschlossen.
Aktualisiert: 25.10.2025, 09:18
Aschersleben/MZ - Lutz Hausmann verlädt das Saatgut in den Behälter der Drillmaschine. Sein Bruder Peter hilft ihm dabei. So geht es einfacher und der Landwirt muss zwischendurch nicht immerzu aussteigen aus seinem T 174 – einem Mobilbagger, der fast so alt sein dürfte wie der Bauer selbst. „Aber er tut noch treu seine Dienste“, sagt der Landwirt.