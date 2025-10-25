Verfallen, verrufen – und verkauft? Bei der Zwangsversteigerung des Hauses Zwischen den Städten 4a ist eine Zuschlagserteilung zweimal verschoben worden. Hat die berüchtigte „Horrorpension“ in Quedlinburg nun einen neuen Besitzer?

Hat es über eine Zwangsversteigerung einen neuen Eigentümer erhalten? Das Haus Zwischen den Städten 4 in Quedlinburg, das als „Horrorpension“ für Aufregung sorgte.

Quedlinburg/MZ. - Nächster Termin in der Zwangsversteigerung für das Haus Zwischen den Städten 4a beim Amtsgericht Quedlinburg: Hat die ehemalige Wassermühle, die illegal als Pension genutzt und – nachdem Gäste wiederholt bauliche Mängel und fehlende Hygiene kritisiert hatten – in sozialen Medien sogar als „Horrorpension“ bezeichnet worden war, nun einen neuen Eigentümer?