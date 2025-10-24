Nick Marquardt leitet seit kurzem das Hauptamt im Mansfelder Rathaus. Warum der 26-Jährige in der Stadtverwaltung längst kein Unbekannter ist.

Mit 26 Jahren schon Hauptamtsleiter: Welche Pläne der Triathlet in seiner Freizeit verfolgt

Nick Marquardt ist mit 26 Jahren Hauptamtsleiter in Mansfeld. Er freut sich auf seine Aufgaben im Mansfelder Rathaus.

Mansfeld/MZ. - Jungen Leuten gehört die Zukunft: Im Mansfelder Rathaus wird das vorgelebt. Die bislang unbesetzte Stelle des Hauptamtsleiters in der Mansfelder Stadtverwaltung ist neu besetzt. Nick Marquardt übernahm zu Monatsbeginn diese verantwortungsvolle Aufgabe und tritt die Nachfolge von Marco Sommer an, der aus persönlichen Gründen das Haus verlassen hat.