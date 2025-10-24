weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Hettstedt
    4. >

  4. Triathlon und Verwaltung: Jüngster Hauptamtsleiter will Verwaltung modernisieren

Rathaus Lutherstadt Mansfeld Mit 26 Jahren schon Hauptamtsleiter: Welche Pläne der Triathlet in seiner Freizeit verfolgt

Nick Marquardt leitet seit kurzem das Hauptamt im Mansfelder Rathaus. Warum der 26-Jährige in der Stadtverwaltung längst kein Unbekannter ist.

Von Daniela Kainz Aktualisiert: 25.10.2025, 12:28
Nick Marquardt ist mit 26 Jahren Hauptamtsleiter in Mansfeld. Er freut sich auf seine Aufgaben im Mansfelder Rathaus.
Nick Marquardt ist mit 26 Jahren Hauptamtsleiter in Mansfeld. Er freut sich auf seine Aufgaben im Mansfelder Rathaus. (Foto: Maik Schumann)

Mansfeld/MZ. - Jungen Leuten gehört die Zukunft: Im Mansfelder Rathaus wird das vorgelebt. Die bislang unbesetzte Stelle des Hauptamtsleiters in der Mansfelder Stadtverwaltung ist neu besetzt. Nick Marquardt übernahm zu Monatsbeginn diese verantwortungsvolle Aufgabe und tritt die Nachfolge von Marco Sommer an, der aus persönlichen Gründen das Haus verlassen hat.