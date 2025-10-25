weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. FußBall Salzlandliga: Rotation Aschersleben will am 8. Spieltag siebtes Spiel in Folge gewinnen

Fußball Salzlandliga Rotation Aschersleben will am 8. Spieltag siebtes Spiel in Folge gewinnen

Nur zwei Wochen nach dem Pokalspiel treffen der SC Seeland und Egeln erneut aufeinander. Schwierige Aufgaben stehen auch Rotation und Drohndorf in der Salzlandliga bevor.

Von Ingo Gutsche Aktualisiert: 25.10.2025, 14:49
Julian Engler (Mitte) und der SC Seeland, hier im Spiel gegen den FSV Drohndorf-Mehringen, wollen gegen Egeln einen Auswärtssieg landen.
Julian Engler (Mitte) und der SC Seeland, hier im Spiel gegen den FSV Drohndorf-Mehringen, wollen gegen Egeln einen Auswärtssieg landen. (Foto: Thomas Tobis/Archiv)

Salzland/MZ - Am 8. Spieltag der Salzlandliga muss der Tabellenzweite Rotation Aschersleben bei Blau-Weiß Pretzien, Vierter des Klassements, Farbe bekennen. Der SC Seeland und der FSV Drohndorf-Mehringen sind ebenfalls auswärts gefordert.