Fußball Salzlandliga Rotation Aschersleben will am 8. Spieltag siebtes Spiel in Folge gewinnen
Nur zwei Wochen nach dem Pokalspiel treffen der SC Seeland und Egeln erneut aufeinander. Schwierige Aufgaben stehen auch Rotation und Drohndorf in der Salzlandliga bevor.
Aktualisiert: 25.10.2025, 14:49
Salzland/MZ - Am 8. Spieltag der Salzlandliga muss der Tabellenzweite Rotation Aschersleben bei Blau-Weiß Pretzien, Vierter des Klassements, Farbe bekennen. Der SC Seeland und der FSV Drohndorf-Mehringen sind ebenfalls auswärts gefordert.