Schon seit längerem regnet es durch das kaputte Dach. Daher sind in den vergangenen Monaten schon viele Spenden gesammelt worden.

Mit dieser Summe unterstützt die Stadt Alsleben die notwenige Sanierung der Stadtkirche

Rita Swillus fängt das Regenwasser, das durch das undichte Dach dringt, mit Eimern auf.

Alsleben/MZ. - Als die Einwohner vor kurzem zum Zukunftstag in der Alslebener Stadtkirche St. Cäcilie bei Kaffee und Kuchen zusammen saßen, werden sie nichts mitbekommen haben. Auch die Besucher der Konzerte und anderen Veranstaltungen in jüngster Vergangenheit wahrscheinlich nicht. Aber das Dach der Kirche ist ziemlich kaputt und muss dringend saniert werden. Schon seit längerer Zeit regnet es an mehreren Stellen durch. Die Empore hat auch schon Schaden genommen. (die MZ berichtete).