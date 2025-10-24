Der Saalekreis liefert die Umweltkalender nicht mehr in alle Haushalte. Das hatte in Vorjahren für viel Frust bei Einwohnern gesorgt. Für 2026 setzt das Umweltamt deshalb auf vielfältige Wege. Leiter Steffen Koch erklärt, wie Interessierte an Kalender und Infos kommen.

Heiße Ware im Saalekreis: So kommen Sie an den Umweltkalender 2026

Mit dem neuen Umweltkalender will der Saalekreis Frust vermeiden: Termine gibt’s wieder gedruckt, als PDF oder in der Abfall-App, sagt Steffen Koch, Leiter des Umweltamtes im Saalekreises

Merseburg/MZ. - Es ist die vielleicht heißeste Ware, die der Saalekreis in Umlauf bringt: der Umweltkalender, in dem auch die Tourenpläne für die Abfallentsorgung stehen. Für die Ausgabe 2024 hatte das Umweltamt die Auflage drastisch gekürzt und nicht mehr jedem Haushalt ein Exemplar zugeschickt. Das sorgte für viel Unmut.