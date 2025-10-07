Zwischen Bitterfeld und Berlin erneuert die Deutsche Bahn ihre Strecke – in Wittenberg mit einer der größten Gleisbaumaschinen der Welt. Während der Bauarbeiten müssen Reisende mit Ausfällen und längeren Fahrzeiten rechnen. Was der Hightech-Zug leistet und warum das Projekt besonders anspruchsvoll ist.

20 bis 30 Menschen arbeiten an der Gleisbaumaschine RU 800 S von Swietelsky, die den Schienenstrang um Wittenberg erneuert.

Wittenberg/MZ. - Wie eine riesige gefräßige Raupe windet sie sich über die Gleise, schluckt Schotter, Beton und Metall. Die Gleisbaumaschine der Marke Swietelsky, die für die Bauarbeiten der Deutschen Bahn zwischen Niedergörsdorf bei Jüterbog und Wittenberg zum Einsatz kommt, ist eine der größten ihrer Art. Und, wie der leitende Bauüberwacher des Projekts Jörn-Peter Konrad betont, eine der leistungsfähigsten: „Eine absolute Effektivität“ habe das Gerät vom Typ „RU 800 S“.