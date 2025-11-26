„Wachsendes Unbehagen“ Beschlüsse geheimgehalten? Warum es in Teilen des Köthener Sport Vereins vor Mitgliederversammlung rumort
Das Präsidium des KSV wird am Mittwoch neu gewählt. Ein ausgeschlossenes Mitglied erkämpft sich per Klage das Wahlrecht. Offener Brief wirft Präsidium Verstöße gegen Satzung und Repressalien vor.
Aktualisiert: 26.11.2025, 11:40
Köthen/MZ. - Der Köthener Sport Verein (KSV) 2009 ist mit mehr als 600 Mitgliedern, darunter 250 Kinder und Jugendliche, einer der größten Sportvereine im Kreis Anhalt-Bitterfeld.