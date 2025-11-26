Nach einer Kollision zweier Kleintransporter am Mittwochmorgen auf der A38 zwischen der Anschlussstelle Schafstädt und dem Autobahndreieck Halle-Süd kommt es derzeit zu Stau in Fahrtrichtung Leipzig. Zeitweise musste die Autobahn sogar komplett gesperrt werden.

Nach Verkehrsunfall mit zwei Kleintransportern: Stau auf der A38 bei Schafstädt in Fahrtrichtung Leipzig

