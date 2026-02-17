Das Eröffnungsdatum für das Zörbiger Stadtbad ist in Stein gemeißelt, doch ein wichtiges Thema treibt den Ortschaftsrat noch um.

Die Filteranlage ist da, die Pumpe kommt, doch eine Frage bleibt im Zörbiger Stadtbad

Zörbig/MZ. - Gut Ding will Weile haben. Eine Erfahrung, die die Verantwortlichen für das Zörbiger Stadtbad am eigenen Leib machen mussten. Denn die Eröffnung musste wegen so mancher Stellschraube auf die Badesaison 2026 verschoben werden. Doch diese könnte in Zörbig fast einen Monat früher beginnen – zumindest theoretisch. Das hängt jedoch davon ab, ob man sich in Zörbig für eine Wärmepumpe entscheidet oder nicht.