Nach Insolvenz der alten Betreibergesellschaft: Zum 1. Februar hat das Unternehmen Vasto Proberty den Seniorenpark am Apollensberg in Wittenberg übernommen, der Malteser Hilfsdienst betreibt die Einrichtung. Viele Bewohner sind geblieben, Renovierungsarbeiten laufen. Wie sich der Alltag verändert.

Seniorenpark am Apollensberg: Wie der Übergang zu Maltesern läuft

Der Seniorenpark am Apollensberg in Wittenberg: Die gemeinnützige Malteser Hilfsdienst-Gesellschaft hat als Servicepartner den Betrieb übernommen und führt die Einrichtung im Auftrag des neuen Eigentümers, der Firma Vasto Property, als Malteser Servicewohnen fort.

Wittenberg/MZ. - Im November 2025 war bekannt geworden, dass den Bewohnern des Seniorenparks am Apollensberg in Wittenberg gekündigt werden soll. Grund war die Insolvenz der bisherigen Betreibergesellschaft. Kurze Zeit später hieß es, die gemeinnützige Malteser Hilfsdienst-Gesellschaft übernimmt ab 1. Februar 2026 als Servicepartner den Betrieb des Seniorenparks. Dieser werde im Auftrag des neuen Eigentümers, der Firma Vasto Property, als Malteser Servicewohnen fortgeführt. Aber wie gestaltet sich der Neustart?