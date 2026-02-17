weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Freisprechung: „Ohne uns geht nichts“ - Warum Elektroniker-Gesellen aus Anhalt gute Zukunftsaussichten haben

Freisprechung „Ohne uns geht nichts“ - Warum Elektroniker-Gesellen aus Anhalt gute Zukunftsaussichten haben

Sechs Elektroniker für Industrie- und Gebäudetechnik haben vergangene Woche im Dessauer Brauhaus feierlich ihren Gesellenbrief erhalten. Fabian Stephan aus Nienburg ist der Jahrgangsbeste.

Von Thomas Steinberg 17.02.2026, 09:35
Sechs Elektroniker für Industrie- und Gebäudetechnik haben ihre Lehre erfolgreich bestanden und wurden von der Elektroinnung im Brauhaus Dessau geehrt.
Sechs Elektroniker für Industrie- und Gebäudetechnik haben ihre Lehre erfolgreich bestanden und wurden von der Elektroinnung im Brauhaus Dessau geehrt. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - So einfach wollen sie ihn nicht davonkommen lassen: Gerade hat Fabian Stephan seinen Gesellenbrief erhalten, als er zur Seite genommen wird. Drei Leute reden auf ihn ein, unter anderem seine ehemalige Berufsschullehrerin Sylvia Leder: Er könne es, er solle weitermachen. Und? Hatten sie Erfolg? „Sie haben mich überredet. Ich werde am Leistungswettbewerb teilnehmen.“