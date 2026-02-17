Freisprechung „Ohne uns geht nichts“ - Warum Elektroniker-Gesellen aus Anhalt gute Zukunftsaussichten haben
Sechs Elektroniker für Industrie- und Gebäudetechnik haben vergangene Woche im Dessauer Brauhaus feierlich ihren Gesellenbrief erhalten. Fabian Stephan aus Nienburg ist der Jahrgangsbeste.
Dessau/MZ. - So einfach wollen sie ihn nicht davonkommen lassen: Gerade hat Fabian Stephan seinen Gesellenbrief erhalten, als er zur Seite genommen wird. Drei Leute reden auf ihn ein, unter anderem seine ehemalige Berufsschullehrerin Sylvia Leder: Er könne es, er solle weitermachen. Und? Hatten sie Erfolg? „Sie haben mich überredet. Ich werde am Leistungswettbewerb teilnehmen.“