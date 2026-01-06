In Teicha in der Gemeinde Petersberg im Saalekreis ist in der Nacht zum Dienstag ein Wohnhaus in Brand geraten. Der Dachstuhl und das Obergeschoss standen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand.

Wohnhausbrand in Teicha bei Halle: Großeinsatz der Feuerwehr in der Gemeinde Petersberg

In Teicha in der Gemeinde Petersberg ist in der Nacht zum Dienstag ein Wohnhaus abgebrannt.

Teicha/MZ - In der Nacht zum Dienstag ist es in Teicha einem Ortsteil der Gemeinde Petersberg im Saalekreis zu einem schweren Wohnhausbrand gekommen. Die Feuerwehr wurde kurz nach Mitternacht zu dem Feuer alarmiert.