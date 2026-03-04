Nach vierwöchiger Umbauphase gehen An den Linden 9 in Klöden die Türen auf. Was Jessens Bürgermeister Michael Jahn beim Rundgang sagt und bei wem sich Chef Kevin Wolters bedankt.

Die Kinder der örtlichen Kita „Marienkäfer“ haben am Dienstag Kevin Wolters und seinem Team mit einem Programm zur Eröffnung gratuliert.

Klöden/MZ. - Der neue Konsum ist kurz nach der offiziellen Eröffnung proppenvoll. Kunden stöbern in den Regalen und kaufen die ersten Waren, Inhaber Kevin Wolters sowie dessen Frau Jenny nehmen Glückwünsche am Fließband entgegen. Sogar eine kleine Abordnung aus der örtlichen Kindertagesstätte „Marienkäfer“ mit Chefin Doreen Hanitzsch an der Spitze ist erschienen und führt ein kleines Programm auf.