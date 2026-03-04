weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Debatte um ersten CSD in Sangerhausen: Hasskommentare nach CSD‑Ankündigung: Landesverband warnt vor zunehmender Feindseligkeit

Die Ankündigung des ersten Christopher‑Street‑Days in Sangerhausen hat eine hitzige Diskussion ausgelöst – inklusive abwertender Kommentare. Der CSD‑Landesverband Sachsen‑Anhalt berichtet von einem landesweiten Trend und erklärt, wie er lokale Initiativen unterstützt, mit Falschbehauptungen im Netz umgeht und wie die Veranstaltungen finanziert werden.

Von Frank Schedwill 04.03.2026, 10:00
Dieses Bild stammt vom Christopher-Street-Day in Naumburg aus dem vergangenen Jahr. Auch in Sangerhausen soll es so eine Veranstaltung in diesem Jahr geben.
Sangerhausen/MZ. - „Es wird immer schlimmer“, „Das ist doch ein Witz“ oder „Gute Nacht Sangerhausen“ gehörten noch zu den harmlosen Posts.