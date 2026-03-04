Debatte um ersten CSD in Sangerhausen Hasskommentare nach CSD‑Ankündigung: Landesverband warnt vor zunehmender Feindseligkeit
Die Ankündigung des ersten Christopher‑Street‑Days in Sangerhausen hat eine hitzige Diskussion ausgelöst – inklusive abwertender Kommentare. Der CSD‑Landesverband Sachsen‑Anhalt berichtet von einem landesweiten Trend und erklärt, wie er lokale Initiativen unterstützt, mit Falschbehauptungen im Netz umgeht und wie die Veranstaltungen finanziert werden.
04.03.2026, 10:00
Sangerhausen/MZ. - „Es wird immer schlimmer“, „Das ist doch ein Witz“ oder „Gute Nacht Sangerhausen“ gehörten noch zu den harmlosen Posts.