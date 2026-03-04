Debatte um ersten CSD in Sangerhausen Hasskommentare nach CSD‑Ankündigung: Landesverband warnt vor zunehmender Feindseligkeit

Die Ankündigung des ersten Christopher‑Street‑Days in Sangerhausen hat eine hitzige Diskussion ausgelöst – inklusive abwertender Kommentare. Der CSD‑Landesverband Sachsen‑Anhalt berichtet von einem landesweiten Trend und erklärt, wie er lokale Initiativen unterstützt, mit Falschbehauptungen im Netz umgeht und wie die Veranstaltungen finanziert werden.