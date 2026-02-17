Mit der Einrichtung des Medizinischen Versorgungszentrums in der ehemaligen Lungenklinik Ballenstedt sieht mancher den Fortbestand des Ärztehauses in Gefahr. Bürgermeister Michael Knoppik weist Gerüchte über Leerzug zurück. Es gebe viele Nutzungsmöglichkeiten, allerdings auch einen großen Sanierungsstau.

Zukunft des Ärztehauses in Ballenstedt: Bürgermeister sieht BAL in der Pflicht

Wie das Ärztehaus auch in Zukunft genutzt werden kann, darüber sollen der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der BAL Stadtentwicklungsgesellschaft als Eigentümer nachdenken.

Ballenstedt/MZ. - Ende dieses Jahres soll das Diakoniezentrum fertig sein, das die Evangelische Stiftung Neinstedt im Gebäude der ehemaligen Lungenklinik Ballenstedt einrichten will. Zugleich wird dort die Stadt Ballenstedt das erste kommunale Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Sachsen-Anhalt etablieren. In Gesprächen mit der Stiftung gehe es derzeit darum, den Zeitplan abzustimmen, sagt Bürgermeister Michael Knoppik (CDU) auf Nachfrage.