Beim Verein PSInet in Sangerhausen können sich Nachbarschaftshelfer jetzt schulen und zertifizieren lassen und für ihren ehrenamtlichen Einsatz auch Geld bekommen. So funktioniert es.

Neuer Servicepunkt in Sangerhausen - Wie sich Nachbarschaftshilfe auch finanziell lohnen kann

Sina Meier, Stefanie Hamacher und Sarah Poppe (v.l.) mit dem Schild des neuen Servicepunkts für Nachbarschaftshilfe in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ. - Etwas vom Einkauf mitbringen, jemanden zum Arzt fahren oder schnell mal den Rasen mit mähen - solche kleinen Hilfsdienste für Nachbarn oder Freunde, die nicht mehr alles selbst schaffen können, sind gar nicht so selten. Auch wenn allgemein beklagt wird, dass der Ton in der Gesellschaft rauer wird - in ihrem unmittelbaren Umfeld sind die Menschen gern bereit zu helfen, wenn jemand Hilfe braucht.