Die Immobilie Marktplatz 7 steht zum Verkauf. Im Gebäude befinden sich Bau- und Ordnungsverwaltung. Verkäufer ist aber nicht die Stadt – die ist seit fast 20 Jahren Mieterin.

Verwaltungssitz in Harzgerode steht zum Verkauf - Bau- und Ordnungsamt bald ohne Bleibe?

Harzgerode/MZ. - Nanu! Was ist das – Ausverkauf bei der Stadt Harzgerode? Will sie neben dem ehemaligen Bürgerhaus in Straßberg jetzt etwa auch noch eines ihrer Verwaltungsgebäude am Markt in der Kernstadt verkaufen? Ein Inserat auf Kleinanzeigen, veröffentlicht am Sonntag, macht stutzig – zumindest auf den ersten Blick. Zu sehen: ein Foto vom Gebäude am Marktplatz 7, vis-à-vis dem Rathaus. Bau- und Ordnungsverwaltung sind dort untergebracht. Als „lohnende Investition“ wird die Immobilie mit ihren zwölf Zimmern auf zwei Etagen, Fahrstuhl und weiteren Nutz- und Lagerflächen beworben. Zu haben ist sie für 560.000 Euro.