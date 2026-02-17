Finsternis in Wolfen-Nord Im schwarzen Loch von Wolfen - Taschenlampen statt Straßenlaternen
Ein Teil der Paracelsusstraße verwandelt sich abends in einen Ort der Finsternis. Von fünf Straßenlaternen funktioniert keine mehr. Betreiber verspricht Behebung des Schadens.
17.02.2026, 11:00
Wolfen/MZ. - Finster, finster! Wer derzeit abends, nachts oder frühmorgens den nordwestlichen Teil der Paracelsusstraße nutzen muss, weiß, was Dunkelheit bedeutet. Ein schwarzes Loch mitten in Wolfen-Nord. Biegt ein Auto um die Ecke, sieht es aus wie in einem Endzeit-Film. Begegnet man Fußgängern, haben sie meist eine Taschenlampe in der Hand.