  4. Finsternis in Wolfen-Nord: Im schwarzen Loch von Wolfen - Taschenlampen statt Straßenlaternen

Ein Teil der Paracelsusstraße verwandelt sich abends in einen Ort der Finsternis. Von fünf Straßenlaternen funktioniert keine mehr. Betreiber verspricht Behebung des Schadens.

Von Jan Wätzold 17.02.2026, 11:00
Bei mondloser Dunkelheit können Passanten den nordwestlichen Abschnitt der Paracelsusstraße nur noch mit Taschenlampen bewältigen.
Bei mondloser Dunkelheit können Passanten den nordwestlichen Abschnitt der Paracelsusstraße nur noch mit Taschenlampen bewältigen. (Foto: Jan Wätzold)

Wolfen/MZ. - Finster, finster! Wer derzeit abends, nachts oder frühmorgens den nordwestlichen Teil der Paracelsusstraße nutzen muss, weiß, was Dunkelheit bedeutet. Ein schwarzes Loch mitten in Wolfen-Nord. Biegt ein Auto um die Ecke, sieht es aus wie in einem Endzeit-Film. Begegnet man Fußgängern, haben sie meist eine Taschenlampe in der Hand.