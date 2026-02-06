In Straßberg (Harz) steht das historische Bürgerhaus in der Kirchstraße zum Verkauf – doch die Stadt Harzgerode will es nicht an irgendeinen Käufer abgeben.

120.000‑Euro-Angebot: Was hinter dem Verkauf des ehemaligen Bürgerhauses in Straßberg steckt

Die Räume im Erdgeschoss hatte zuletzt die Einheitsgemeinde genutzt. Seit 2024 ist das neue Gemeindezentrum gegenüber Anlaufstelle.

Strassberg/MZ. - Das ehemalige Bürgerhaus in der Kirchstraße in Straßberg könnte in absehbarer Zeit den Eigentümer wechseln. Die Stadt Harzgerode will sich von dem um 1927 neben der Kirche errichteten Gebäude trennen.