Immobilie im Harz 120.000‑Euro-Angebot: Was hinter dem Verkauf des ehemaligen Bürgerhauses in Straßberg steckt

In Straßberg (Harz) steht das historische Bürgerhaus in der Kirchstraße zum Verkauf – doch die Stadt Harzgerode will es nicht an irgendeinen Käufer abgeben. 

Von Susanne Thon Aktualisiert: 06.02.2026, 10:45
Die Räume im Erdgeschoss hatte zuletzt die Einheitsgemeinde genutzt. Seit 2024 ist das neue Gemeindezentrum gegenüber Anlaufstelle.
Die Räume im Erdgeschoss hatte zuletzt die Einheitsgemeinde genutzt. Seit 2024 ist das neue Gemeindezentrum gegenüber Anlaufstelle. Foto: S. Thon

Strassberg/MZ. - Das ehemalige Bürgerhaus in der Kirchstraße in Straßberg könnte in absehbarer Zeit den Eigentümer wechseln. Die Stadt Harzgerode will sich von dem um 1927 neben der Kirche errichteten Gebäude trennen.