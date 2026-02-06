Franziska Tiede hat dreieinhalb Jahre an ihrem ersten Roman geschrieben. Warum die Ascherslebenerin dafür dreimal in Paris war und wer hinter ihrem Kommissar steckt.

„Schreiben gibt den Extra-Kick“: Ascherslebener Lehrerin will als Autorin durchstarten

Die Ascherslebenerin Franziska Tiede hat ihren ersten historischen Kriminalroman geschrieben und sucht einen Verlag, der ihn druckt. Per KI hat sie die Figuren ihres Romans erstellt.

Aschersleben/MZ - Wallendes Haar und feine Gesichtszüge – so sieht Franziska Tiede eine junge Französin, die sie zur Protagonistin eines historischen Kriminalromans gemacht hat. Philippa Camou muss allerdings in die männliche Rolle des Pariser Polizei-Capitains schlüpfen, um mit Scharfsinn Fälle lösen zu können. Mit Vollbart, Brille, Hut und Uniform sieht Franziska Tiede ihre Protagonistin als Ermittlerin im Paris des Jahres 1890.