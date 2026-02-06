Der Jugendtreff Kochstedt bleibt im Ortschaftsrat weiterhin ein Ärgernis. Weil er zu selten offen hat. Das Problem hat sich verlagert.

Kochstedt/MZ. - Der Jugendtreff Kochstedt bleibt im Ortschaftsrat weiterhin ein Ärgernis. Der Hauptgrund ist die weiterhin unregelmäßige Öffnung der Freizeiteinrichtung auf dem Gelände der örtlichen Grundschule.

Seit dem 1. Juni vergangenen Jahres konnte die ausgeschriebene pädagogische Stelle für den Treff in Kochstedt zwar erfolgreich mit einer neuen Mitarbeiterin besetzt werden. Da die Kochstedter Einrichtung aber eine Außenstelle des von der Stadt betriebenen Jugendclubs Zoberberg ist, wird die Mitarbeiterin des Jugendtreffs Kochstedt bei personellen Engpässen regelmäßig in der Haupteinrichtung am Rande des Wohngebiets Zoberberg eingesetzt.

Alle vier Stellen des Jugendclubs Zoberberg und seiner Außenstelle in Kochstedt müssen besetzt sein, um beide Einrichtungen regelmäßig öffnen zu können. Durch Urlaube und zum Teil auch längerfristige, krankheitsbedingte Ausfälle ist schon seit mehreren Monaten die Personalsituation angespannt, so dass es vorübergehend immer wieder zu Schließungen des Jugendtreffs in Kochstedt kommt.

Seit Ende November ist der Treff, der jeweils mittwochs und donnerstags von 15 - 20 Uhr öffnen soll, dauerhaft geschlossen. Wann er wieder regelmäßig geöffnet wird, ist derzeit noch offen.

In den Winterferien standen zwei der vier Fachkräfte zur Verfügung, um den Betrieb zumindest am Hauptstandort am Zoberberg von Montag bis Freitag aufrechtzuerhalten. Zwischenzeitlich waren Ende vergangenen Jahres beide Einrichtungen geschlossen.

„Die angespannte Personalsituation kann nicht immer zu Lasten unserer Kochstedter Einrichtung gehen. Lange haben wir darum gekämpft, dass es hier überhaupt weitergeht und jetzt bleibt trotz der neuen Mitarbeiterin wieder alles geschlossen. Das kann auf Dauer keine Lösung sein“, stellte auf der Februar-Sitzung des Ortschaftsrates Hans-Joachim Pätzold fest.

Sein Ortschaftsratskollege Mario Pinkert berichtete im Zusammenhang mit dem geschlossenen Kochstedter Jugendtreff von mittlerweile unschönen Szenen und Begebenheiten in der Kochstedter Turnhalle. „Weil die Kinder und Jugendlichen nicht in ihre Räume des Jugendtreffs kommen, halten sie sich vermehrt im Vorraum der Turnhalle auf, was wiederum zu Beschwerden von vor allem älteren Teilnehmerinnen von Sportgruppen, die in der Halle trainieren, führt“, schildert Pinkert.

Oft fühlen sich die Sportlerinnen und Sportler durch die Lautstärke und den Dreck, den die jungen Leute hinterlassen, gestört. Vereinzelt kommt es auch zu verbalen Übergriffen. „Deshalb muss der Jugendtreff so schnell wie möglich wieder regelmäßig öffnen, damit die Kinder und Jugendlichen fachlich betreut ihre Nachmittage dort verbringen können“, forderte Pinkert.