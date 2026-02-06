weather nebel
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Führerschein sichergestellt: Bei Unfall bei Weißenfels erwischt: Autofahrer steht unter Drogen und Alkohol

Führerschein sichergestellt Bei Unfall bei Weißenfels erwischt: Autofahrer steht unter Drogen und Alkohol

In Markröhlitz bei Weißenfels im Burgenlandkreis haben Polizisten einen unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehenden Autofahrer erwischt. Wodurch der 35-Jährige konkret aufgefallen war.

06.02.2026, 14:41
Ein Atemalkoholtestgerät im Einsatz. In Markröhlitz bei Weißenfels (Burgenlandkreis) ist ein Autofahrer ertappt worden, der sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss hinterm Steuer gesessen hat (Symbolfoto).
Ein Atemalkoholtestgerät im Einsatz. In Markröhlitz bei Weißenfels (Burgenlandkreis) ist ein Autofahrer ertappt worden, der sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss hinterm Steuer gesessen hat (Symbolfoto). Foto: Sina Schuldt/dpa

Weißenfels/MZ - Bei der Kollision zweier Pkw in der Lindenstraße in Markröhlitz ist am Donnerstagabend ein unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehender Autofahrer aufgeflogen. Laut Polizei hatte der Mann bei der Unfallaufnahme deutliche Ausfallerscheinungen. Ein Atemalkohol- und ein Drogenschnelltest verliefen positiv. Der 35-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und in der Klinik eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn werde nun ermittelt.