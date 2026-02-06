Ein Atemalkoholtestgerät im Einsatz. In Markröhlitz bei Weißenfels (Burgenlandkreis) ist ein Autofahrer ertappt worden, der sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss hinterm Steuer gesessen hat (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Bei der Kollision zweier Pkw in der Lindenstraße in Markröhlitz ist am Donnerstagabend ein unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehender Autofahrer aufgeflogen. Laut Polizei hatte der Mann bei der Unfallaufnahme deutliche Ausfallerscheinungen. Ein Atemalkohol- und ein Drogenschnelltest verliefen positiv. Der 35-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und in der Klinik eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn werde nun ermittelt.