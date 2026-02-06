Führerschein sichergestellt Bei Unfall bei Weißenfels erwischt: Autofahrer steht unter Drogen und Alkohol
In Markröhlitz bei Weißenfels im Burgenlandkreis haben Polizisten einen unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehenden Autofahrer erwischt. Wodurch der 35-Jährige konkret aufgefallen war.
Weißenfels/MZ - Bei der Kollision zweier Pkw in der Lindenstraße in Markröhlitz ist am Donnerstagabend ein unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehender Autofahrer aufgeflogen. Laut Polizei hatte der Mann bei der Unfallaufnahme deutliche Ausfallerscheinungen. Ein Atemalkohol- und ein Drogenschnelltest verliefen positiv. Der 35-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und in der Klinik eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn werde nun ermittelt.