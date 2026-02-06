Irene Bilkenroth engagiert sich in mehreren Vereinen in Schackstedt. Seit 2024 ist sie Ortsbürgermeisterin. Was sie sich wünscht.

Wie sich Irene Bilkenroth als Bürgermeisterin für ein lebendiges Schackstedt engagiert

Schackstedt/MZ - Kurz schaut Irene Bilkenroth noch einmal in den gerade renovierten Gemeindesaal im Dorfgemeinschaftshaus im Bullenwinkel. Am nächsten Tag ist das Seniorencafé. Da will sie noch nach dem Rechten schauen. In ihrem Büro sieht man keinen Computer, keine große Kommunikationsanlage. Nur ein kleines, schnurloses Telefon steht auf einem Schrank. Irene Bilkenroth ist Ortsbürgermeisterin ihres Heimatortes Schackstedt. Ehrenamtlich, das versteht sich natürlich.