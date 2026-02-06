Gegen meterhohe Flammen und eine Giftwolke haben im April 2025 mehr als 130 Retter in Bernburgs Brennstoffproduktionsanlage gekämpft. Jetzt ist klar, was aus der Anlage werden soll.

Bei dem Großbrand in der Brennstoffproduktionsanlage breitete sich auch eine gefährliche Giftwolke aus.

Bernburg/MZ. - Nach dem Großbrand vor knapp einem Jahr in der Brennstoffproduktionsanlage am nördlichen Stadtrand von Bernburg in Richtung Altenburg ist nun klar, was aus der stark beschädigten Halle werden soll. Die Schäden, die das Feuer dort angerichtet hat, sind nun, auch zehn Monate später, noch deutlich sichtbar. Ein verkohltes Dach, verschmorte Blechverkleidung. An eine Wiederaufnahme der Produktion ist bislang nicht zu denken gewesen.