Für die neue Abschiebesicherungseinrichtung, die derzeit neben der Justizvollzugsanstalt Volkstedt gebaut wird, sucht das Land Auszubildende. Was für sie auf dem Lehrplan steht.

Azubis für den Vollzugsdienst in Volkstedt gesucht - welche Talente dabei gefragt sind

Die neue Abschiebesicherungseinrichtung entsteht direkt neben der Justizvollzugsanstalt Volkstedt.

Volkstedt/MZ - Bis Ende dieses Jahres soll die neue Abschiebesicherungseinrichtung (ASE) in Volkstedt baulich fertiggestellt sein. Ab 2027 werden hier bis zu 30 Menschen in Abschiebehaft oder Ausreisegewahrsam untergebracht werden können. Für die ASE, die unmittelbar neben der Justizvollzugsanstalt (JVA) entsteht, werden aktuell noch Auszubildende zu Justizvollzugskräften gesucht.