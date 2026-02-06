weather nebel
Halle (Saale), Deutschland
  4. Neue Abschiebehafteinrichtung in Volkstedt: Azubis für den Vollzugsdienst in Volkstedt gesucht - welche Talente dabei gefragt sind

Für die neue Abschiebesicherungseinrichtung, die derzeit neben der Justizvollzugsanstalt Volkstedt gebaut wird, sucht das Land Auszubildende. Was für sie auf dem Lehrplan steht.

Von Jörg Müller 06.02.2026, 18:00
Die neue Abschiebesicherungseinrichtung entsteht direkt neben der Justizvollzugsanstalt Volkstedt.
Die neue Abschiebesicherungseinrichtung entsteht direkt neben der Justizvollzugsanstalt Volkstedt. (Foto. picture alliance/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert)

Volkstedt/MZ - Bis Ende dieses Jahres soll die neue Abschiebesicherungseinrichtung (ASE) in Volkstedt baulich fertiggestellt sein. Ab 2027 werden hier bis zu 30 Menschen in Abschiebehaft oder Ausreisegewahrsam untergebracht werden können. Für die ASE, die unmittelbar neben der Justizvollzugsanstalt (JVA) entsteht, werden aktuell noch Auszubildende zu Justizvollzugskräften gesucht.