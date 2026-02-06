Die Kita „Schwalbennest“ in Neinstedt wird geschlossen, weil die Kinderzahlen im Ort weiter zurückgehen. Stadt Thale und Stiftung versprechen dennoch eine verlässliche Betreuung und einen möglichst reibungslosen Übergang für alle Familien.

Neinstedt/MZ. - Das Thema ist nicht neu, gerade in ländlichen Regionen: Die Zahl der Geburten sinkt. Das Problem hat nun den Thalenser Ortstein Neinstedt erreicht: Die Kindertagesstätte (Kita) „Schwalbennest“ wird geschlossen. Darüber informieren die Evangelische Stiftung Neinstedt (ESN) als Trägerin der Einrichtung und die Stadt Thale in einer Mitteilung.