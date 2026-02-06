Unter Planen verborgen warten die Zeitzer Oldtimer auf den Frühling. Doch hinter den Garagentoren wird schon jetzt geplant und organisiert – für eines der größten Oldtimertreffen der Region.

Knatternde Motoren, Omas Geschirr und DDR-Camping: Zeitzer Oldtimerfreunde bereiten Treffen vor - warum sich ein Besuch lohnt

Beim Oldtimertreffen im vergangenen Jahr füllten historische Fahrzeuge den Parkplatz am Schlosspark in Zeitz – und auch 2026 soll das Spektakel wieder stattfinden. Die Planung läuft bereits auf Hochtouren.

Zeitz/MZ. - Noch liegen die Lieblinge von Thomas Friedrich in ihren Pyjamas im tiefen Winterschlaf. „Die Batterie ist seit November ausgebaut, Luft auf die Räder gepumpt und die Plane übergeworfen“, erzählt der ehemalige Zahnarzt über seine Oldtimer-Škodas.