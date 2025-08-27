Fans alter Fahrzeuge der Marke Škoda sind am ersten September-Wochenende eingeladen, sich Oldtimer aus ganz Deutschland in Zeitz anzusehen. Wo genau die vierrädrigen Lieblinge stehen.

Škoda-Fans aus ganz Deutschland in Zeitz: wo es sie zu sehen gibt

Vor 18 Jahren hat sich Thomas Friedrich seinen unerreichbaren Lebenstraum seiner Jugend mit dem Škoda 110 R erfüllt.

ZEITZ/MZ. - Es riecht nach Gummi, Motoröl und Benzin. Mit einem lauten Geknatter springt der orangefarbene Škoda 110 R aus dem Jahr 1974 an. Die Karosse wackelt, dann bewegt sich der Oldtimer ratternd vorwärts.