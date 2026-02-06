Es gibt nur einen Kandidaten. Dennoch ist und bleibt der Gang zur Urne ein wichtiger. Auch per Brief kann bis zum Schluss gewählt werden - unter einer Bedingung.

Zörbig wählt seinen Bürgermeister - Warum die Abstimmung auch bei einem Kandidaten wichtig ist

Zörbig/MZ. - Wer die nächsten sieben Jahre das Amt des Zörbiger Oberbürgermeisters bekleiden wird, ist quasi schon in Stein gemeißelt. Denn neben Matthias Egert (CDU) hat sich niemand sonst zur Wahl aufstellen lassen. Dennoch ist und bleibt der Gang zur Urne ein wichtiger Akt. Zu diesem haben Zörbigs Bürger am Sonntag von 8 bis 18 Uhr in ihrem jeweiligen Wahlbezirk die Möglichkeit.

Ein wichtiger Akt für die Demokratie

„Wir brauchen die Demokratie wie die Luft zum Atmen“, sagte einst der letzte Staatspräsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow. Und so ist auch der Akt des Wählens unerlässlich. Am Sonntag seine Stimme abzugeben bedeutet, von seinem Recht Gebrauch zu machen und zumindest auch symbolisch ein Zeichen zu setzen – und für eine politisch mündige Gesellschaft zu stehen.

Und das scheinen sich bereits viele Bürger zu Herzen genommen zu haben: Bis Mittwochmittag sind im Rathaus 920 Briefwahlunterlagen angefordert worden. „Das sind überraschend viele“, heißt es aus der Verwaltung.

Briefwahl ist noch bis Sonntag möglich

Und es könnten noch deutlich mehr werden, denn wer sich bis zum Briefkasten am Rathaus bewegt, kann dort seine Briefwahlunterlagen noch bis Sonntag um 18 Uhr einwerfen. Alle anderen, die lieber ihr Kreuz vor Ort setzen, können das am Sonntag von 8 bis 18 Uhr in den Wahllokalen tun. Diese sind dieselben wie immer. Für Zörbig heißt das: in der Grundschule und im Schloss.

Was die Auszählung betrifft, erwartet man nicht nur dank der vielen helfenden Hände ein schnelles Ende. Auch die geringe Anzahl an Stimmzetteln wird zu einer zügigen Auszählung beitragen. Geschätzt wird, dass bereits gegen 19 Uhr am Sonntag mit einem ersten Ergebnis gerechnet werden kann.

Und wie steht es um den Kandidaten selbst – ist er schon aufgeregt? „Eher weniger“, gesteht er. Jedoch sei er „eher voller Vorfreude auf die neue Amtsperiode“, sagt Matthias Egert.