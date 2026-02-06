Glätte und Blitzeis haben am Donnerstagabend im Landkreis Wittenberg zu zahlreichen Verkehrsunfällen und Stürzen geführt. Betroffen war auch die A9.

Verletzte nach Glatteis: Unfall-Serie im Landkreis Wittenberg und auf A9

Wittenberg/MZ. - Glatteis hat am Donnerstagabend auf der A9 zu mehreren Unfällen geführt. Das teilt die Polizei mit. Gegen 17.30 Uhr verlor zwischen den Anschlussstellen Coswig und Köselitz in Fahrtrichtung Berlin ein Isuzu-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto des 33‑Jährigen geriet ins Schleudern und überschlug sich im angrenzenden Straßengraben.