weather nebel
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Finanzielle Hilfe für die Wehr: Seeländer organisieren Benefizkonzert für die Feuerwehren der Ortsteile

Finanzielle Hilfe für die Wehr Seeländer organisieren Benefizkonzert für die Feuerwehren der Ortsteile

Der Verein Dorfklang und Yannic Kalytta sammeln bei einer Musikveranstaltung in Nachterstedt Geld für die Ausstattung der neuen Mannschaftstransportfahrzeuge im Seeland.

Von Regine Lotzmann 06.02.2026, 14:15
Yannic Kalytta (li.) und Janine und Mathias Weidner vom Verein Dorfklang packen die frischgedruckten Plakate für das Benefizkonzert am 14. März aus.
Yannic Kalytta (li.) und Janine und Mathias Weidner vom Verein Dorfklang packen die frischgedruckten Plakate für das Benefizkonzert am 14. März aus. (Foto: Regine Lotzmann)

Nachterstedt/MZ - Die bunten Plakate sind gedruckt, die ersten Eintrittskarten bereits verkauft. Schon jetzt trifft das geplante Benefizkonzert – gemeinsam gestaltet vom Nachterstedter Verein Dorfklang und dem Froser Yannic Kalytta – überall auf Begeisterung.