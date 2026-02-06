Quedlinburg soll 10,8 Millionen Euro aus dem Bundes-Sondervermögen erhalten – und erste Projekte stehen bereits fest. Doch auch die Ortsteile drängen darauf, lang geplante Vorhaben endlich umzusetzen.

Die Sanierung des Fischteiches im Kurpark in Bad Suderode gehört zu den Projekten, die seit langem geplant sind, bislang wegen fehlender Finanzierung aber nicht umgesetzt werden konnten.

Bad Suderode/Gernrode/MZ. - Rund 10,8 Millionen Euro soll die Stadt Quedlinburg aus dem sogenannten Sondervermögen des Bundes für Infrastrukturprojekte erhalten. Fünf Vorhaben, für die Geld eingesetzt werden soll – darunter vier in der Kernstadt -, sind bereits festgeschrieben. Aus den Ortsteilen ist ebenfalls Bedarf angemeldet worden.