weather nebel
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Sondervermögen des Bundes: 10,8 Millionen Euro für Quedlinburg: Auch Ortsteile melden Bedarf an

Sondervermögen des Bundes 10,8 Millionen Euro für Quedlinburg: Auch Ortsteile melden Bedarf an

Quedlinburg soll 10,8 Millionen Euro aus dem Bundes-Sondervermögen erhalten – und erste Projekte stehen bereits fest. Doch auch die Ortsteile drängen darauf, lang geplante Vorhaben endlich umzusetzen.

Von Petra Korn 06.02.2026, 15:45
Die Sanierung des Fischteiches im Kurpark in Bad Suderode gehört zu den Projekten, die seit langem geplant sind, bislang wegen fehlender Finanzierung aber nicht umgesetzt werden konnten.
Die Sanierung des Fischteiches im Kurpark in Bad Suderode gehört zu den Projekten, die seit langem geplant sind, bislang wegen fehlender Finanzierung aber nicht umgesetzt werden konnten. Archivfoto: Korn

Bad Suderode/Gernrode/MZ. - Rund 10,8 Millionen Euro soll die Stadt Quedlinburg aus dem sogenannten Sondervermögen des Bundes für Infrastrukturprojekte erhalten. Fünf Vorhaben, für die Geld eingesetzt werden soll – darunter vier in der Kernstadt -, sind bereits festgeschrieben. Aus den Ortsteilen ist ebenfalls Bedarf angemeldet worden.