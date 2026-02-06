Sondervermögen des Bundes 10,8 Millionen Euro für Quedlinburg: Auch Ortsteile melden Bedarf an
Quedlinburg soll 10,8 Millionen Euro aus dem Bundes-Sondervermögen erhalten – und erste Projekte stehen bereits fest. Doch auch die Ortsteile drängen darauf, lang geplante Vorhaben endlich umzusetzen.
Bad Suderode/Gernrode/MZ. - Rund 10,8 Millionen Euro soll die Stadt Quedlinburg aus dem sogenannten Sondervermögen des Bundes für Infrastrukturprojekte erhalten. Fünf Vorhaben, für die Geld eingesetzt werden soll – darunter vier in der Kernstadt -, sind bereits festgeschrieben. Aus den Ortsteilen ist ebenfalls Bedarf angemeldet worden.