Der Eisleber Stadtpark soll saniert und aufgewertet werden. Bislang ist nur die Planung finanziell gesichert. Jetzt stehen die Chancen aber auch für die Umsetzung gut.

Das „Tor der Mahnung“ ist wie der gesamte Eisleber Stadtpark in einem stark vernachlässigten Zustand.

Eisleben/MZ - Es ist ein ambitioniertes Projekt: Der Eisleber Stadtpark soll umfassend saniert, neu gestaltet und zu einem sogenannten Bürger- und Energiepark entwickelt werden. Aktuell wird gemeinsam mit der Hochschule Anhalt an einem Konzept gearbeitet – gefördert mit Mitteln aus dem Programm „Neues Europäisches Bauhaus“ (NEB). Bislang sind allerdings nur die Planungsleistungen finanziell gesichert. Doch nun kann sich die Stadt Hoffnungen machen, das Projekt auch zeitnah umsetzen zu können.