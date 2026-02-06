In der Willy-Brandt-Straße in Halle wurde am Donnerstagabend ein Fußgänger angefahren. Der Autofahrer floh anschließend vom Unfallort. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen.

In der Willy-Brand-Straße in Halle wurde am Donnerstag ein Fußgänger angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Tatort.

Halle (Saale). - Am Donnerstagabend ist es gegen 21.10 Uhr in der Willy-Brandt-Straße in Halle zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Auto einen Fußgänger an.

Laut der Polizei ist die Ursache für den Zusammenstoß bisher unklar. Der Fahrer des Autos sei anschließend vom Unfallort geflohen, heißt es von der Polizei.

Der Fußgänger habe durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen erlitten. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.