In Dessau-Roßlau ist es am Donnerstagabend zu extremer Glätte auf den Straßen gekommen. Mit Konsequenzen. Am Freitag stellt sich die Situation besser dar.

Nach extremer Glatteisbildung im Stadtgebiet - Bus und Straßenbahn nehmen Fahrbetrieb wieder auf

Die Straßen in Dessau waren teilweise extrem glatte.

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Dessauer Verkehrs GmbH hat am Freitagmorgen, 6. Februar, mit dem Fahrplanbeginn wieder den Busverkehr aufgenommen. Auch die Straßenbahnen verkehren weiterhin planmäßig. Das hat das Unternehmen mitgeteilt.

Aufgrund der aktuellen Wetterlage und einer teilweisen extremen Glatteisbildung hatten die Dessauer Stadtwerke am Donnerstagabend, 5. Februar, den Busverkehr im Stadtgebiet einschließlich aller Nachtbuslinien eingestellt.

„Die Sicherheit der Fahrgäste sowie des Fahrpersonals hat für die DVG oberste Priorität“, hatte eine Sprecherin mitgeteilt. Man beobachte die Wettersituation weiter und reagiere gegebenenfalls.