Im Landeswald in Mansfeld-Südharz können Selbstwerber in den kommenden Tagen liegendes Holz aufarbeiten. Möglich ist das auf einer besonderen Fläche.

Brennholz aus dem Landeswald: Seit langer Pause gibt es in Mansfeld-Südharz wieder die Gelegenheit

Wegen der vielen geschädigte Bäume - der Landesforstbetrieb lässt in Mansfeld-Südharz schon seit einigen Jahren keine privaten Selbstwerber mehr zum Holzmachen in den Wald.

Sangerhausen/MZ. - Nach der Holzernte im Landeswald das Kronenholz selbst aufarbeiten und für einen günstigen Preis mit nach Hause nehmen - diese Möglichkeit gibt es im Landeswald in Mansfeld-Südharz schon seit einigen Jahren nicht mehr. Weil viele Laubbäume stark geschädigt sind, lässt der Landesforstbetrieb private Interessenten aus Sicherheitsgründen nicht mehr zum Selbersägen in den Wald.